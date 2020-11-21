مركز الإعلام الرقمي يحذر منتسبي الدفاع من استخدام تيك توك داخل ثكناتهم

حذر مركز الإعلام الرقمي DMC منتسبي وزارة الدفاع من استخدام تطبيق تيك توك وتصوير مقاطع من داخل اماكنهم العسكرية.



واوضح المركز في بيان ان الجماعات الارهابية قد تستفيد من هذه المقاطع في تنظيم هجمات ضد القوات العسكرية العراقية، وبالتالي ستكون هذه المقاطع سبباً في اراقة الدم وخسارة الارواح".



واكد المركز انه من حق اي مواطن استخدام هذه المنصات طالما لا يتعارض مع القانون وحرية التعبير عن الرأي، لكن تصوير الجندي بزيه الرسمي مقاطع فيديو لثكنات ومواقع عسكرية موضوع اخر ويجب ان تخضع لضوابط امنية وعسكرية.



وكان فريق مركز الاعلام الرقمي رصد عدة حسابات لمنتسبي الجيش على تطبيق تيك توك وهم ينشرون مقاطع من حياتهم اليومية في داخل ثكناتهم العسكرية.