ألقت وزارة الداخلية، القبض على مبتز الكتروني تسبب في طلاق 9 نساء.



وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي:" انه تم القاء القبض على شخص بجريمة ابتزاز الكتروني وأثناء التحقيقات أتضح انه تسبب في طلاق 9 نساء".



وأشار إلى:" ان هذا الفعل يعكس خطورة الجرائم الالكترونية والحاجة الى مشروع وطني لمكافحة هذه الجريمة.