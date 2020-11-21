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السبت, 21 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 تشرين الثاني 2020 11:28 ص

القبض على امرأة حاولت السفر إلى دولة أجنبية بجواز سفر شقيقتها في البصرة

مطار البصرة الدولي
ألقت القوات الامنية القبض على  امرأة حاولت السفر الى إحدى الدول الأجنبية بجواز سفر شقيقتها في البصرة. 

 وقالت وزارة الداخلية في بيان ان مفارز مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في محافظة البصرة  القت القبض على إحدى المسافرات حاولت السفر الى إحدى الدول الأجنبية على متن إحدى الخطوط الجوية عن طريق مطار البصرة الدولي وتبين أنها تحمل جواز شقيقتها الساكنة في دولة أجنبية، حيث تم ضبطها وإحالتها الى الجهات المختصة أصوليا واعترفت بذلك.
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