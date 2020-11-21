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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 تشرين الثاني 2020 11:26 ص

نائب ينتقد إدارة المولات والمجمعات التجارية لعدم مراعاتها إجراءات الوقاية ضد كورونا

جواد الموسوي
انتقد النائب عن كتلة سائرون جواد الموسوي، ، ادارة المولات والمجمعات التجارية لعدم مراعاتها الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا،.

وقال الموسوي في بيان ان "اغلب الاماكن العامة المزدحمة لا تلتزم باجراءات الوقاية كلبس الكمامات والتباعد الاجتماعي فضلا عن التعقيم وقياس درجة الحرارة"، لافتا الى ان "المستثمرين القائمين على المولات والتجمعات همهم الربح وليس حياة الناس.

واضاف الموسوي ان " وزارة الصحة  يجب ان تفعل دورها في فرض قوانين الصحة العامة لتجنب لتفشي فايروس كورونا لدرجة لا تحمد عقباها ويصعب السيطرة عليها خصوصا مع بداية موسم الشتاء وامكانية دخول العراق الى الموجة الثانية للكورونا فايرس وفي ظل عدم انتاج لقاح للجائحة لغاية الان".

واشار الموسوي الى "ان الالتزام بقوانين الصحة العامة هو لحماية المواطن من الاصابة بكورونا ووفقا لهذه القوانين تم السماح بأنهاء حظر التجوال وهذا لا يعني اننا تجاوزنا مرحلة الخطر.
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