ضبط أدوية بشرية بحوزة مسافر عراقي في منفذ الشلامجة

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط أدوية بشرية بحوزة مسافر عراقي لم يصرح بها بغية إدخالها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة.



وقالت الهيئة في بيان أنه "تم ضبط أدوية بشرية في منفذ الشلامجة الحدودي في محافظة البصرة"، مشيرا الى ان "الأدوية كانت بحوزة مسافر عراقي لم يصرح بها، وكان يروم إدخالها عبر المنفذ خلافا للتعليمات".



وأضاف البيان، انه "تم تشكيل لجنة لإتلافها من قبل مديرية المنفذ الحدودي".

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