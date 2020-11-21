رئاسة الجمهورية تحث على تسهيل دخول الأجانب إلى العراق

دعا ديوان رئاسة الجمهورية، اليوم السبت، إلى تسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب إلى العراق، عازياً ذلك إلى تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار والسياحة.

قال رئيس الديوان مهند حسام الدين في بيان صدر على هامش لقاء جمعه بمدير عام الأحوال المدنية والجوازات والاقامة اللواء رياض الكعبي، "بعد أن تنجلي أزمة كورونا بعون الله، فإن العراق بحاجة الى مد جسور جديدة للتواصل مع مختلف دول العالم، وتسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب الى البلاد، لزيارة الاماكن السياحية والدينية والتراثية ، ما يفتح المجال للطرف المقابل للمبادرة والتعامل بالمثل".



وأضاف حسام الدين، أنه "يتوجب علينا المبادرة والسعي لتنشيط الجوانب السياحية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، والتقارب مع شعوب العالم المختلفة، وكسر حاجز القلق والتردد لدى شركات السياحة العالمية، ليتسنى الاطلاع عن كثب على واقع المدن العراقية والحياة الاجتماعية والانشطة المتعددة، ما يوفر فرصاً مضافة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتبادل الافواج السياحية".



ووفقاً للبيان، فإن "المسؤولين ناقشا عمل المديرية المذكورة، التي قطعت اشواطاً جيدة وحققت نجاحات ملفتة، في مجالات تسهيل إجراءات اصدار الجوازات والبطاقة الموحدة، بما تمتلكه من قاعدة بيانات متطورة، يمكن توظيفها والاستفادة من معلوماتها لتحقيق مديات اقتصادية وأمنية، وتوفير كمٍ وافي من المعلومات والبيانات، التي تخدم العملية الانتخابية المزمع اجراؤها منتصف العام المقبل".