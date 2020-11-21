وزارة الداخلية: الظرف الحالي لا يسمح بتسلم الملف الأمني داخل المدن



أكدَ المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، ، ان الظرف الحالي الذي تعيشه البلاد لا يسمح بتسلم الملف الأمني داخل المدن بصورة كاملة.



وقال المحنا في تصريح صحفي، ان "تسلم هذا الملف داخل المدن لم يغب عن بال الحكومة، فهناك اجتماعات وأوامر تصدر من قبلها بضرورة الاستعداد لنقل الملف الامني الى قطعات وزارة الداخلية".



وأشار الى ان "الظرف الحالي المتمثل بانتشار المخدرات والجريمة المنظمة هي تهديدات حقيقية تواجه ابناء شعبنا ما يستلزم تواجد قوات معنية بالامن وشؤون الشرطة لتتمكن من مجابهتها".



واضاف ان "الحالة الطبيعية بأن تستلم الملف الامني اجهزة الشرطة ومؤسسات وزارة الداخلية، الا ان الظروف التي مر بها العراق في السابق من عمليات ارهابية واوضاع امنية غير مستتبة تطلبت تعاونا مشتركا بين تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قيادات عمليات".