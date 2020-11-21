نائب: مبلغ العجز المالي بموازنة 2021 لن يقل عن 40 مليار دولار

اكدت اللجنة المالية البرلمانية ان مبلغ العجز المالي في موازنة 2021 لن يقل عن 40 مليار دولار.



وقال عضو اللجنة جمال كوجر ان الحكومة لن تستطيع اجراء اصلاح مالي واقتصادي سريع للخروج من الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد وبالتالي ستعتمد موازنة 2021 على الإيرادات النفطية بشكل اساس فيها



واوضح ان الحكومة اقترضت مرتين الاولى ١٥ ترليون دينار والثانية ١٢ ترليون دينار لسد الرواتب والاحتياجات الأخرى لمدة ٦ اشهر لذا فان الاقتراض في الموازنة العامة للدولة لعام 2021 لن عن 40 مليار دولار في احسن الاحوال وستعتمد الموازنة على الاقتراض ايضا لعدم وجود حلول جذرية تعزز اقتصاد البلد.



ورجح كوجر ان تشهد مناقشات الموازنة مشاكل بين بغداد واقليم كردستان تتعلق بالايرادات وتصدير النفط ورواتب الموظفين.