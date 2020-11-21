بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 21 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
هبوط أسعار النفط وارتفاع نفقات القطاع العام وتفشي كورونا.. أزمات على اقتصاد العراق.. هل يفلس؟ الملك سلمان: قمة الرياض ستؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة الركابي: السجون العراقية لا يوجد فيها أي سجين سياسي واحد أنباء عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري مراقبون: مهمة الكاظمي مستحيلة في ظل صراع محموم بين السلطة الحاكمة والقوى السياسية "تحالف القوى" و"الجبهة العراقية".. يتصارعان على نيل صفة ممثل المكون العربي السني رئاسة الجمهورية تحث على تسهيل دخول الأجانب إلى العراق السعودية تستضيف اليوم قمة افتراضية لمجموعة العشرين المحنا: الظرف الذي يعيشه العراق لا يسمح بتسلم الملف الأمني داخل المدن بصورة كاملة صحيفة أمريكية: واشنطن منحت العراق إعفاء جديداً مدته 45 يوماً لغرض استيراد الغاز والطاقة من إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 تشرين الثاني 2020 11:07 ص

السعودية تستضيف اليوم قمة افتراضية لمجموعة العشرين

1
تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين التي ستعقد بالرياض بشكل افتراضي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز وذلك في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بالوباء.

وجددت المملكة الترحيب باستضافة أعمال القمة التي تعدّ أهم منتدى اقتصادي دولي يُعنى ببحث القضايا المؤثرة على الاقتصاد العالمي.

وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و75 % من التجارة العالمية.

وتتطلع المملكة من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره، كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في القمة قادة الدول العشرين التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم، كما سيشارك في الاجتماعات عدد من قادة الدول الأخرى الذين تمت دعوتهم لحضور القمة، وعدة منظمات دولية وإقليمية.

ويتناول جدول أعمال القمة عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

وقال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن "قمة قادة دول مجموعة العشرين المقبلة ستسعى إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم تعافي الاقتصاد العالمي ووضع أسس صلبة لنمو قومي ومستدام ومتوازن وشامل، من خلال البناء على نجاح القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي عقدت في مارس الماضي".

وتهدف هذه القمة إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وتوفير وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

وشهدت العاصمة الرياض خلال الفترة الماضية اجتماعات وزارية تحضيرية، وأخرى لمجموعات العمل شارك فيها كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في القطاعات التي تبحثها القمة، وممثلو المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وتضم مجموعة العشرين الاتحاد الأوروبي و19 دولة هي: الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الملك سلمان

الملك سلمان: قمة الرياض ستؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة 21 تشرين الثاني 2020 04:58 م

كاطع الركابي

الركابي: السجون العراقية لا يوجد فيها أي سجين سياسي واحد 21 تشرين الثاني 2020 04:49 م

رئاسة-الجمهورية

رئاسة الجمهورية تحث على تسهيل دخول الأجانب إلى العراق 21 تشرين الثاني 2020 11:12 ص

التغيير

التغيير: حان الوقت لتخلي السلطة بكردستان عن اللعب بمصير الشعب الكردي 21 تشرين الثاني 2020 11:04 ص

نصيف-780x405

نائبة تكشف عن "سلسلة تحقيقات" لمجلس النواب حول الشكاوى ضد قنصليتين بتركيا 21 تشرين الثاني 2020 11:02 ص

القوات الأمنية

المحنا: الظرف الذي يعيشه العراق لا يسمح بتسلم الملف الأمني داخل المدن بصورة كاملة 21 تشرين الثاني 2020 10:59 ص

الحلبوسي

نائب: الشركاء لم يتعاملوا بمهنية فيما يتعلق بإقالة الحلبوسي 21 تشرين الثاني 2020 10:57 ص

سجناء

الأمم المتحدة: وجبة إعدامات جديدة لـ 50 سجينا في العراق وفقا لمحاكمات جائرة 21 تشرين الثاني 2020 10:42 ص

التعليقات