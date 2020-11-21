التغيير: حان الوقت لتخلي السلطة بكردستان عن اللعب بمصير الشعب الكردي

اكدت كتلة التغييرالنيابية ان الوقت حان لتخلي السلطة في اقليم كردستان عن لعب القمار بمصير الشعب الكردي ومكتسباته، وكشف الاتفاقات السرية المتعلقة بالنفط والغاز.

وقالت الكتلة في بيان أنها “تثمن الموقف المسؤول لرئيس مجلس الوزراء وتسانده في رؤيته بعدم المساس برواتب موظفي اقليم كردستان، وتؤكد انه ليس من المقبول وتحت أي ظرف انتهاج سياسة التجويع ضد المواطنين البسطاء، مثلما لا يجوز زجهم في الصراعات السياسية والمشاكل المالية وتحميلهم نتائجها، لكون تلك الأفعال غير دستورية ولا قانونية.”

ودعت الكتلة، السلطة الحاكمة في اقليم كردستان الى “الايفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية، والرجوع الى طاولة الحوار للتوصل الى رؤية طویلة الأمد ولیست مرحلیة، و حلول قانونیة حقيقية وجادة وملزمة لكل الأطراف فيما یتعلق بقطاع النفط والغاز والمعابر الحدودیة والإیرادات الأخری، بالإستناد الی الدستور تضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة”.



وأضافت: “ان الوقت قد حان لتنظیم الأمور المالية في الإقلیم في إطار قانون للموازنة والکشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف بـ«إتفاق الخمسین سنة».