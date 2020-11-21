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السبت, 21 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 تشرين الثاني 2020 10:59 ص

المحنا: الظرف الذي يعيشه العراق لا يسمح بتسلم الملف الأمني داخل المدن بصورة كاملة

القوات الأمنية
أكدَ المتحدث باسم وزارة الداخلية خالد المحنا، اليوم السبت، أن الظرف الحالي الذي يعيشه العراق لا يسمح بتسلم الملف الأمني داخل المدن بصورة كاملة. 

وقال المحنا في تصريح صحفي، إن "تسلم هذا الملف داخل المدن لم يغب عن بال الحكومة، فهناك اجتماعات وأوامر تصدر من قبلها بضرورة التهيؤ لنقل الملف الامني الى قطعات وزارة الداخلية".

وأضاف أن "الحالة الطبيعية بأن تستلم الملف الأمني أجهزة الشرطة ومؤسسات وزارة الداخلية، إلا أن الظروف التي مر بها العراق في السابق من عمليات إرهابية وأوضاع أمنية غير مستتبة تطلبت تعاونا مشتركا بين تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية من خلال قيادات عمليات".

وأشار المحنا إلى أن "الظرف الحالي المتمثل بانتشار المخدرات والجريمة المنظمة هي تهديدات حقيقية تواجه أبناء شعبنا ما يستلزم تواجد قوات معنية بالأمن وشؤون الشرطة لتتمكن من مجابهتها".
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