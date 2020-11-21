نائب: الشركاء لم يتعاملوا بمهنية فيما يتعلق بإقالة الحلبوسي

هـدد القيادي في الجبهة العـراقيـة النائب أحمد الجبوري "أبو مازن"، ، باعادة النظر بجميع التحالفات وبما يحافظ على حقوق المكون السني، مشيرا الى ان الشركاء لم يتعاملوا بمهنية فيما يتعلق برئاسة البرلمان، في اشارة الى اقالة محمد الحلبوسي.



وأكد الجبوري في بيان، "تماسك القرار في الجبهة من هذه القضية الاستراتيجية غير الخاضعة للمساومات أو الاجتهادات".



وأضاف، ان"الشركاء لم يتعاملوا بالمسؤولية الوطنية مع توجهات الجبهة العراقية لتصويب العملية السياسية، لذلك سيكون هناك قرار مختلف يتعلق برئاسة البرلمان يراعي حقوق المكون و يرفض تراخي موقف بعض الشركاء من هذا الخيار الدستوري البعيد عن كل تبريرات الشخصنة أو المناطقية"..