الأمم المتحدة: وجبة إعدامات جديدة لـ 50 سجينا في العراق وفقا لمحاكمات جائرة



قال خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن نحو 50 سجينًا في العراق ينتظرون حكم الإعدام الاثنين المقبل وذلك بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب،

واوضح الخبراء في بيان إن حملة الإعدام الأخيرة تبدو في إطار خطة حكومية أكبر لإعدام كل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والبالغ عددهم نحو 40 ألف سجين في محاكمات وصفها الخبراء الأمميون بالجائرة ،

داعين حكومة الكاظمي الحالية إلى وقف فوري لجميع الإعدامات الجماعية واحترام التزاماتها القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،

ونفذت وزارة العدل الحالية حكم الإعدام بحق 21 سجينًا في تشرين الأول الماضي إضافة إلى إعدام 21 سجينًا آخرين في سجن الناصرية المركزي الأسبوع الماضي .