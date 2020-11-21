بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 21 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
هبوط أسعار النفط وارتفاع نفقات القطاع العام وتفشي كورونا.. أزمات على اقتصاد العراق.. هل يفلس؟ الملك سلمان: قمة الرياض ستؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة الركابي: السجون العراقية لا يوجد فيها أي سجين سياسي واحد أنباء عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري مراقبون: مهمة الكاظمي مستحيلة في ظل صراع محموم بين السلطة الحاكمة والقوى السياسية "تحالف القوى" و"الجبهة العراقية".. يتصارعان على نيل صفة ممثل المكون العربي السني رئاسة الجمهورية تحث على تسهيل دخول الأجانب إلى العراق السعودية تستضيف اليوم قمة افتراضية لمجموعة العشرين المحنا: الظرف الذي يعيشه العراق لا يسمح بتسلم الملف الأمني داخل المدن بصورة كاملة صحيفة أمريكية: واشنطن منحت العراق إعفاء جديداً مدته 45 يوماً لغرض استيراد الغاز والطاقة من إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست السبت، 21 تشرين الثاني 2020 10:42 ص

الأمم المتحدة: وجبة إعدامات جديدة لـ 50 سجينا في العراق وفقا لمحاكمات جائرة

سجناء

 
قال  خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة إن نحو 50 سجينًا في العراق ينتظرون حكم الإعدام الاثنين المقبل وذلك بعد إدانتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب،

واوضح الخبراء في بيان إن حملة الإعدام الأخيرة تبدو في إطار خطة حكومية أكبر لإعدام كل السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والبالغ عددهم نحو 40 ألف سجين في محاكمات وصفها الخبراء الأمميون بالجائرة ،

داعين حكومة الكاظمي الحالية إلى وقف فوري لجميع الإعدامات الجماعية واحترام التزاماتها القانونية الدولية الخاصة بحقوق الإنسان،

ونفذت وزارة العدل الحالية حكم الإعدام بحق 21 سجينًا في تشرين الأول الماضي إضافة إلى إعدام 21 سجينًا آخرين في سجن الناصرية المركزي الأسبوع الماضي .

 

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الملك سلمان

الملك سلمان: قمة الرياض ستؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة 21 تشرين الثاني 2020 04:58 م

كاطع الركابي

الركابي: السجون العراقية لا يوجد فيها أي سجين سياسي واحد 21 تشرين الثاني 2020 04:49 م

رئاسة-الجمهورية

رئاسة الجمهورية تحث على تسهيل دخول الأجانب إلى العراق 21 تشرين الثاني 2020 11:12 ص

1

السعودية تستضيف اليوم قمة افتراضية لمجموعة العشرين 21 تشرين الثاني 2020 11:07 ص

التغيير

التغيير: حان الوقت لتخلي السلطة بكردستان عن اللعب بمصير الشعب الكردي 21 تشرين الثاني 2020 11:04 ص

نصيف-780x405

نائبة تكشف عن "سلسلة تحقيقات" لمجلس النواب حول الشكاوى ضد قنصليتين بتركيا 21 تشرين الثاني 2020 11:02 ص

القوات الأمنية

المحنا: الظرف الذي يعيشه العراق لا يسمح بتسلم الملف الأمني داخل المدن بصورة كاملة 21 تشرين الثاني 2020 10:59 ص

الحلبوسي

نائب: الشركاء لم يتعاملوا بمهنية فيما يتعلق بإقالة الحلبوسي 21 تشرين الثاني 2020 10:57 ص

التعليقات