منظمات إنسانية: الأمراض تنهش أجساد النازحين داخل المخيمات دون تجاوب حكومي

أكدت منظمات إنسانية أن العائلات العراقية النازحة تواجه العديد من المشاكل والأزمات، فبالإضافة إلى تداعيات النزوح، تكثر الأمراض داخل المخيمات التي يقطنها النازحون منذ سنوات.

وأشارت إلى أن بعض النازحين يحتاجون إلى تدخلات عاجلة أو عمليات جراحية، حيث يتألمون وحيدين في ظل عدم توفّر الرعاية الصحية التي يحتاجون إليها،

وبحسب تلك المنظمات فإنّ الجهات الحكومية الرسمية تحصل باستمرار على تقارير عن أشخاص يعانون من أمراض خطيرة، غالبيتهم أطفال في حاجة إلى عمليات جراحية مكلفة، ويُطالب الأهالي بمساعدتهم دون أي تجاوب من الجهات الحكومية المعنية.