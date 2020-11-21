صحيفة أمريكية: واشنطن منحت العراق إعفاء جديداً مدته 45 يوماً لغرض استيراد الغاز والطاقة من إيران

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت العراق إعفاء جديداً مدته 45 يوماً لغرض استيراد الغاز والطاقة من إيران.



ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله، إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يومًا إضافيًا ، تاركًا لإدارة ترامب قرارًا نهائيًا بشأن تمديده أو قطعه تمامًا قبل تصيب الرئيس الجديد في 20 يناير.



وأضاف المتحدث، أن "الوزير جدد الإعفاء من العقوبات على العراق للمشاركة في معاملات مالية تتعلق باستيراد الكهرباء من إيران"، مردفا بالقول ان "الإعفاء يضمن قدرة العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".



و وفقا للصحفية الأمريكية، فإنه من الناحية العملية ، يعمق القرار الضغط على الحكومة العراقية التي تتعرض بالفعل لضغوط من إدارة ترامب بسحب سفارة الولايات المتحدة من بغداد.



وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت الإعفاء من العقوبات وسحب السفارة كوسيلة ضغط لدفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتقليل اعتماد حكومته على إيران وإضعاف نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران في العراق.