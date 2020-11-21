بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

السبت, 21 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
هبوط أسعار النفط وارتفاع نفقات القطاع العام وتفشي كورونا.. أزمات على اقتصاد العراق.. هل يفلس؟ الملك سلمان: قمة الرياض ستؤدي إلى آثار مهمة وحاسمة الركابي: السجون العراقية لا يوجد فيها أي سجين سياسي واحد أنباء عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري مراقبون: مهمة الكاظمي مستحيلة في ظل صراع محموم بين السلطة الحاكمة والقوى السياسية "تحالف القوى" و"الجبهة العراقية".. يتصارعان على نيل صفة ممثل المكون العربي السني رئاسة الجمهورية تحث على تسهيل دخول الأجانب إلى العراق السعودية تستضيف اليوم قمة افتراضية لمجموعة العشرين المحنا: الظرف الذي يعيشه العراق لا يسمح بتسلم الملف الأمني داخل المدن بصورة كاملة صحيفة أمريكية: واشنطن منحت العراق إعفاء جديداً مدته 45 يوماً لغرض استيراد الغاز والطاقة من إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات السبت، 21 تشرين الثاني 2020 10:16 ص

صحيفة أمريكية: واشنطن منحت العراق إعفاء جديداً مدته 45 يوماً لغرض استيراد الغاز والطاقة من إيران

العراق-يوافق-على-زيادة-الطاقة-الإنتاجية-للنفط
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت العراق إعفاء جديداً مدته 45 يوماً لغرض استيراد الغاز والطاقة من إيران.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله، إن وزير الخارجية مايك بومبيو مدد الإعفاء 45 يومًا إضافيًا ، تاركًا لإدارة ترامب قرارًا نهائيًا بشأن تمديده أو قطعه تمامًا قبل تصيب الرئيس الجديد في 20 يناير.

وأضاف المتحدث، أن "الوزير جدد الإعفاء من العقوبات على العراق للمشاركة في معاملات مالية تتعلق باستيراد الكهرباء من إيران"، مردفا بالقول ان "الإعفاء يضمن قدرة العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية".

و وفقا للصحفية الأمريكية، فإنه من الناحية العملية ، يعمق القرار الضغط على الحكومة العراقية  التي تتعرض بالفعل لضغوط من إدارة ترامب بسحب سفارة الولايات المتحدة من بغداد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة استخدمت الإعفاء من العقوبات وسحب السفارة كوسيلة ضغط لدفع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لتقليل اعتماد حكومته على إيران وإضعاف نفوذ الميليشيات المدعومة من إيران في العراق.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
الملك سلمان

الملك سلمان في افتتاح قمة العشرين: 2020 عام استثنائي وجائحة كورونا صدمة غير مسبوقة 21 تشرين الثاني 2020 04:50 م

أيمن الظواهري

أنباء عن وفاة زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري 21 تشرين الثاني 2020 01:47 م

إليوت أبرامز

أبرامز: أمريكا سترد بشكل قوي على أي اعتداء تنفذه إيران أو ميليشياتها على أمريكيين 21 تشرين الثاني 2020 10:05 ص

145-074610-trump-2

مجموعة السبع.. قمة "معلقة" بأوامر من ترامب 19 تشرين الثاني 2020 09:19 ص

655b868f-c8a9-41b6-8e6f-922e6e3503e3

أهدر ملايين الدولارات.. إحالة السراج للنائب العام بتهم فساد ونهب المال العام 19 تشرين الثاني 2020 09:15 ص

916213a4-20af-46c7-b60d-65e12e52d262

يهيمن عليه المتشددون.. نائب إيراني ينتقد مجلس الشورى الإسلامي ويشبهه بالميت 18 تشرين الثاني 2020 02:18 م

8c332c92-4fd6-40cf-9f62-c212221beb2d

وزير خارجية البحرين يصل إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية لإسرائيل 18 تشرين الثاني 2020 02:15 م

4d4afb83-859e-47b9-9cd5-f0325e2153c5

إيران تبدأ ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة بمنشأة نطنز 18 تشرين الثاني 2020 02:11 م

التعليقات