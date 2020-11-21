أبرامز: أمريكا سترد بشكل قوي على أي اعتداء تنفذه إيران أو ميليشياتها على أمريكيين

حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران إليوت أبرامز، طهران من مهاجمة المجاميع المسلحة الموالية لها القوات الامريكية في العراق.



وذكر أبرامز في مقابلة متلفزة، أن "الولايات المتحدة سوف ترد بشكل قوي على أي اعتداء تنفذه إيران أو ميليشياتها على مواطنيين أميركيين".



وأضاف "ليس في نية الرئيس دونالد ترامب خلق صراع جديد في المنطقة وهو أعلن مؤخرا سحب قوات أميركية من العراق وأفغانستان"، مستدركا القول "لكننا نعلم جيدا أن إيران متورطة بأعمال خطيرة في المنطقة وشاهدنا هذا الأمر واضحا في العراق، وأعتقد بأن الأمر واضح للجميع من قبل أن تنشره النيويورك تايمز".



وشدد المبعوث الامريكي على أنه "لو فكرت إيران أو ميليشياتها في مهاجمة الأميركيين وإلحاق الأذى بهم أو قتلهم سيكون هناك رد أميركي قوي جدا".