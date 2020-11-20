وفاة الناشط غازي أبو محمد بعد تعرضه لإطلاق نار أثناء خروجه من ساحة التحرير

توفي الناشط غازي أبو محمد، اليوم الجمعة، في أحد مستشفيات بغداد بعد تدهور صحته نتيجة إطلاق النار الذي تعرض له قبل أسبوعين على طريق محمد القاسم في بغداد.



وقال مصدر، إن "الناشط في تظاهرات تشرين بساحة التحرير، غازي أبو محمد، توفي، بعد أن أصيب بالنخاع الشوكي بإطلاق نار تعرض له في طريق محمد القاسم بالعاصمة بغداد".



وأضاف، أن "أبو محمد، رقد في أحد مستشفيات بغداد واقتربت حالته من التحسن ولكن اليوم تدهورت صحته وتوفي".



وتعرض غازي أبو محمد، قبل أسبوعين وبعد يوم من فتح ساحة التحرير، إلى إطلاق نار في طريق محمد القاسم وسط العاصمة بغداد.