العقابي: مجلس النواب والكتل السياسية لن تقبل أي معادلة أخرى

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، اليوم الجمعة، أن التصويت على أعضاء المحكمة الاتحادية يكون داخل مجلس النواب فقط.

وقال العقابي في تصريح صحفي، إن "تصويت مجلس النواب على أعضاء المحكمة الاتحادية هو اختصاص أصيل ، لأن النظام برلماني ،ولا يمكن القبول أن تكون المناصب الرفيعة والعليا في الدولة، والمناصب الحساسة في الدولة، بيد أطراف غير منتخبة بشكل مباشر".

وأشار إلى أن "الممثل المنتخب بشكل مباشر وأساسي والمصدر الثاني للسلطات هو مجلس النواب، لذلك لا يمكن أن القبول أي معادلة خارج هذه المعادلة".

وشدد العقابي على أن "مقترح التعديل على قانون المحكمة الاتحادية سيكون من ضمنها التصويت والمصادقة النهائية من مجلس النواب فقط"، مشيراً إلى أن "أعضاء وتركيبة المحكمة الاتحادية، لا بد أن تتضمن فقهاء القانون وخبراء الشريعة، وبالتالي فإن النص الدستوري واضح وصريح ولا لبس فيه".



