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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 تشرين الثاني 2020 11:55 ص

وزير الخارجية يزور موسكو الأسبوع المقبل

وزير الخارجية

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، سيزور موسكو الأسبوع المقبل.


وأوضح الصحاف ، أن وزير الخارجية العراقية، يزور موسكو على رأس وفد وزاري، يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، منوها إلى أن الوزير سيلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف.


وأضاف أن الزيارة تأتي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، وبحث مجمل القضايا على مستوى المنطقة في إطار تكريس بغداد لدبلوماسية التوازن.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن الهدف الأهم من الزيارة هو دفع العلاقات الثنائية بين العراق وروسيا.


وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ، أن لافروف يلتقي نظيره العراقي الذي يصل إلى موسكو في زيارة عمل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين، وذلك ضمن زيارة عمل له لموسكو، يومي 25 و26 نوفمبر.
 
وأضافت زاخاروفا: "أن وزير الخارجية العراقي سيصل إلى موسكو في أول زيارة له لبحث الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن خلال محادثاته مع نظيره الروسي في العاصمة الروسية.
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