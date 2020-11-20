لجنة نيابية: قانون الاتحادات الرياضية سيرى النور قبل نهاية العام الجاري

اكدت لجنة الشباب والرياضة النيابية، ان قانون الاتحادات الرياضية سيرى النور داخل مجلس النواب قبل نهاية العام الجاري.

وقال رئيس اللجنة عباس عليوي ان “لجنة الشباب والرياضة عقدت عدة اجتماعات لانهاء الناقش حول قانون الاتحادات الرياضية واخرها كان مع النائب لاول لرئيس البرلمان لاتمام القانون بشكل يناسب الجميع”، لافتا الى ان “اللجنة مستمرة بالتواصل مع جميع الاتحادات الرياضية لوضع اللمسات الاخيرة للقانون.

واضاف ان عدة فقرات من هذا القانون “اكتملت ولم تبق سوى بعض الفقرات التي ستحسم سريعا”، مبينا ان “القانون سيرى النور قبل مطلع العام المقبل داخل مجلس النواب.