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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 تشرين الثاني 2020 11:51 ص

تحذير لشركات الهاتف النقال من إيقاف الطيف الترددي في حال تأخرها عن سداد الديون

أبراج الاتصالات


حذرت هيئة الإعلام والاتصالات شركات الهاتف النقال من إيقاف الطيف الترددي في حال تأخرها عن سداد جميع الديون المترتبة عليها .

وابلغت في بيان شركات الهاتف النقال بإلغاء قرار عقد التمديد ورخص الجيل الرابع بناء على قرار محكمة استئناف الكرخ.
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