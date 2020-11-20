تحذير لشركات الهاتف النقال من إيقاف الطيف الترددي في حال تأخرها عن سداد الديون

حذرت هيئة الإعلام والاتصالات شركات الهاتف النقال من إيقاف الطيف الترددي في حال تأخرها عن سداد جميع الديون المترتبة عليها . وابلغت في بيان شركات الهاتف النقال بإلغاء قرار عقد التمديد ورخص الجيل الرابع بناء على قرار محكمة استئناف الكرخ. Copy أخبار متعلقة العاني: إيقاف تجديد تراخيص الهاتف النقال أمل جديد في رؤية قضاء أكثر استقلالية الاقتصاد النيابية: سياسات حكومة الكاظمي ستكبل سيادة قرار العراق وتعيد الاحتلال لجنة نيابية تطالب باستيفاء الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال لمعالجة العجز المالي نائب : تجديد عقود تراخيص الهاتف سرقة لقوت الشعب البرلمان يعتذر عن مناقشة قرار تجديد تراخيص شركات الهاتف النقال ! نائب يطالب بانهاء احتكار شركات الهاتف النقال للسوق وفتح الأبواب لشركات متطورة أخرى