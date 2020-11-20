نائب بالفتح يطالب الكاظمي بالتنحي عن رئاسة الوزراء

طالب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي ، ، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتنحي عن منصبه.

وقال عليوي إن “موضوع جمع التواقيع النيابية مستمر لاستضافة رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان لامور عدة”، مضيفا أن “الوضع الاقتصادي وتأخر رواتب الموظفين والنفط العراقي وكذلك عدم السيطرة على المنافذ الحدودية والجمارك ستكون أبرز الملفات.