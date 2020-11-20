برلماني: خطوات اللجنة العليا لمكافحة الفساد محدودة وضيقة وخجولة



اكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي :" ان نجاح مكافحة الفساد يتطلب محاسبة كبار المفسدين ، السابقون منهم والحاليون.



وقال العقابي في تصريح صحفي :" ان اللجنة العليا لمكافحة الفساد بدأت خطوات مشجعة ، لكنها محدودة جدا وضيقة وخجولة.



واضاف :" ان اللجنة نفذت اكثر من10 مذكرات اعتقال لكبار المدراء العامين وعدد من الوكلاء ، لكن المسألة اوسع بكثير جدا.



واوضح انه : كان يفترض بالحكومة ان تتخذ خطوات اكثر نجاعة بان تحاسب اولا كبار المفسدين ، ومنهم السابقون . وهؤلاء عددهم كبير جدا ، ومئات الشخصيات مسؤولة عن الفساد في الدولة العراقية.