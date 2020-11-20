رئاسة الجمهورية تؤكد عدم اعتراض الرئيس برهم صالح على قانون الاقتراض

أكدت رئاسة الجمهورية، أن الرئيس برهم صالح لم يعترض على قانون الاقتراض الذي اقره البرلمان قبل ايام.



وذكرت الرئاسة في بيان ان وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده ان رئيس الجمهورية قد اعترض على قانون الاقتراض ونود ان نوضح ان الرئيس لم يعترض على مشروع القانون.



وأضاف البيان أن "القانون تم العمل بموجبه منذ صدوره من البرلمان وتم توزيع الرواتب الى دوائر الدولة بناءً على صدور القانون".



وكان النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أكد، امس ، ان رئيس الجمهورية لا يحق له نقض القوانين او الاعتراض عليها واعادتها الى البرلمان.