الزراعة النيابية تطالب الحكومة بتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتطوير القطاعين الزراعي والحيواني

طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية الحكومة بتنفيذ مذكرات التفاهم والاتفاقيات الخاصة بتطوير القطاعين الزراعي والحيواني.



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي :" ان الحكومة وقعت ، خلال الفترة الماضية ، عددا من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع دول اقليمية وعالمية حول تطوير القطاع الاقتصادي ، ومن ضمنه القطاعان الزراعي والحيواني.



واضاف :" ان الاتفاقيات ، ان تم تنفيذها ، ترفع من امكانيات القطاعين نحو مزيد من التطور والانتاج وتؤدي ايضا الى زيادة الموارد وتشغيل اصحاب الاختصاص والعاطلين عن العمل.



وشدد الشمري على ضرورة الدعم السياسي لمذكرات التفاهم والاتفاقيات مادامت محصلتها النهائية خدمة العراق وتطوير قدراته بجميع المجالات.