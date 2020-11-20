ائتلاف النصر : داعمون للكاظمي رغم النقاط التي سجلناها على حكومته





أكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، ، انه داعم لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رغم النقاط التي سجلها على حكومته.



وقال عضو الائتلاف المتحدث باسمه احمد الوندي ان ائتلاف النصر داعم للكاظمي في المرحلة الحالية، لكن هناك بعض النقاط التي دائما ما نحاول ان ننتقدها من اجل مصلحة الحكومة، لاظهار الاخطاء ان وجدت وتصحيحها والمتمثلة باتفاق سنجار الضبابي الذي لا نعرفه كيفية تنفيذه، فضلا عن موضوع الرواتب، فالعبادي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة رغم انخفاض اسعار النفط والحرب على الارهاب، الا انه استطاع تأمين رواتب الموظفين لانها تمس مصلحة الموظفين.