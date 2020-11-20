بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
تصاعد هجمات داعش الإرهابي بالعراق.. مراقبون: ميليشيات إيران السبب وتسلل عناصر التنظيم من سوريا العقابي: مجلس النواب والكتل السياسية لن تقبل أي معادلة أخرى تقرير دولي يحذر: 40 % من أطفال العراق يتعرضون لمخاطر فايروس كورونا نائب: يجب استجواب الحكومة داخل البرلمان من أجل معرفة أسباب تجويع المواطن الرافدين: صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات التحقيقات الأولية تكشف عن مفاجأة في مقتل مدير شركة دايو بالبصرة نائب: الشبك والأقليات في سهل نينوى لديهم تخوف من إقدام الحكومة على اتخاذ هذا القرار! متظاهرو ذي قار يطالبون بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات والكشف عن مصير مفقودين ومختطفين الكاظمي يهاجم وكلاء إيران في العراق.. ويدافع عن الاستثمار السعودي كينيث ماكينزي: الوجود العسكري الأميركي في العراق نجح في ردع إيران
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 تشرين الثاني 2020 11:30 ص

ائتلاف النصر : داعمون للكاظمي رغم النقاط التي سجلناها على حكومته

النصر-696x522


أكد ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، ، انه داعم لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رغم النقاط التي سجلها على حكومته.

وقال عضو الائتلاف المتحدث باسمه احمد الوندي ان ائتلاف النصر داعم للكاظمي في المرحلة الحالية، لكن هناك بعض النقاط التي دائما ما نحاول ان ننتقدها من اجل مصلحة الحكومة، لاظهار الاخطاء ان وجدت وتصحيحها والمتمثلة باتفاق سنجار الضبابي الذي لا نعرفه كيفية تنفيذه، فضلا عن موضوع الرواتب، فالعبادي خلال فترة توليه رئاسة الحكومة رغم انخفاض اسعار النفط والحرب على الارهاب، الا انه استطاع تأمين رواتب الموظفين لانها تمس مصلحة الموظفين.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
2422019361214النائب حسين العقابي

العقابي: مجلس النواب والكتل السياسية لن تقبل أي معادلة أخرى 20 تشرين الثاني 2020 01:23 م

اعتقال

القبض على تاجر مخدرات بحوزته 16 ألف حبة مخدرة بالأنبار 20 تشرين الثاني 2020 11:57 ص

وزير الخارجية

وزير الخارجية يزور موسكو الأسبوع المقبل 20 تشرين الثاني 2020 11:55 ص

مجلس النواب

لجنة نيابية: قانون الاتحادات الرياضية سيرى النور قبل نهاية العام الجاري 20 تشرين الثاني 2020 11:53 ص

كريم عليوي

نائب بالفتح يطالب الكاظمي بالتنحي عن رئاسة الوزراء 20 تشرين الثاني 2020 11:49 ص

حسين العقابي

برلماني: خطوات اللجنة العليا لمكافحة الفساد محدودة وضيقة وخجولة 20 تشرين الثاني 2020 11:47 ص

المالية النيابية

المالية النيابية: كردستان قدمت قوائم بمليون و250 ألف موظف وعددهم لا يتجاوز ال600 ألف 20 تشرين الثاني 2020 11:38 ص

صالح

رئاسة الجمهورية تؤكد عدم اعتراض الرئيس برهم صالح على قانون الاقتراض 20 تشرين الثاني 2020 11:36 ص

التعليقات