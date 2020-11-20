نائب: البرلمان سيحاسب حكومة الكاظمي إذا خالفت بنود قانون الاقتراض

أكد النائب حامد عباس، ان مجلس النواب سيكون له موقف من حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في حال خالفت بنود قانون الاقتراض الجديد.

وقال عباس ، ان “جميع فقرات قانون تمويل العجز المالي ملزمة للحكومة بالتنفيذ ودون ذلك سيكون للبرلمان موقف منها”، لافتا الى ان “مجلس النواب لن يسمح بتجاوز فقرات القانون من خلال التعامل مع اقليم كردستان بمنظور اخر”.

واضاف ان على “مجلس النواب ان يقف بوجه الحكومة كونها نهبت المال العام ولن تحل الازمة المالية”، مبينا ان “الاحزاب الكردية تحاول التنصل من الاتفاق مع بغداد بشأن تسليم الايرادات.