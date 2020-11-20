الرافدين: صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد وعدد من المحافظات.



وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي مديريات التربية بعد وصول الصكوك الخاصة بهم".



وأضاف البيان، أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من أي مكان يتواجدون فيه".