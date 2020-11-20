التحقيقات الأولية تكشف عن مفاجأة في مقتل مدير شركة دايو بالبصرة

كشف مصدر مسؤول في شرطة البصرة، عن توصل التحقيقات الأولية إلى أن حادثة مقتل مدير شركة دايو الكورية ذات طابع جنائي وليست انتحارا.

وقال المصدر في تصريح صحفي، تم فتح تحقيق عالي المستوى بشأن قضية انتحار مدير شركة دايو الكورية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير.

وأوضح أن قاضي التحقيق حقق مع جميع عمال الشركة الكوريين وافاداتهم كانت اعتيادية، مبينا أن أحد العمال ارتبك واجاباته جميعها متناقضة وغير مترابطة مما أثار الشك لدى قاضي التحقيق.



وأوضح المصدر، أن قاضي التحقيق طلب الكشف عن جسم العامل فوجد عليه أثار جروح عديدة مما دفع بالقاضي إلى الطلب من الطبيب الشرعي الكشف عن جثة المجني عليه التي هي الأخرى وجد عليها اثار جروح عديدة.



ولفت المصدر أنه حسب تقرير الطبيب الشرعي ان كلتا الجروح على جسم العامل والمجني عليه هي جروح جديدة مما زاد في الشك الذي يحوم حول العامل بعد كلام الطبيب الذي اكد ان المؤشرات الاولية تبين بانها ليس عملية انتحار وانما حادث جنائي.



وتابع: أن القاضي طلب من الطب العدلي تشريح الجثة للوقوف على السبب الحقيقي لوفاة مدير الشركة المنفذة الكورية ولازالت الجثة في الطب العدلي في البصرة.



وأفاد بأن التقرير الخاص بالأدلة الجنائية أشار إلى أن مكان الانتحار هو خاص بالكوريين ولا يدخل اليه أي عراقي مما زاد بالشك بوقوف أحد العمال الكوريين وراء عملية الاغتيال، مشيرا إلى أن المحققين توقعوا وجود دوافع دولية وراء مقتل مدير الشركة وبدفع أحد العمال لتنفيذ عملية الاغتيال.



ونوه إلى أن المكان الذي انتحر فيه مدير الشركة مشدد جدا وعبارة عن صالة رياضية خاصة بعمال الشركة مما يزيد بشكوك اتهام أحد العاملين اضافة الى الجروح التي تؤكد مقاومته عند عملية الاغتيال.



وأشار المصدر إلى أن التحقيقات والمحاكمة ستجري وفق قانون العقوبات العراقي ولا دخل للجانب الكوري بالأمر وانما اشراف واطلاع فقط.



