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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الجمعة، 20 تشرين الثاني 2020 09:43 ص

كينيث ماكينزي: الوجود العسكري الأميركي في العراق نجح في ردع إيران

كينيث ماكينزي
أعلن قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي "سنتكوم" الجنرال كينيث ماكينزي، أنّه سيتم خفض عديد القوات الأميركية في العراق إلى 2,500 جندي تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب، لكنّ بغداد تريد استمرار الوجود الأميركي لمحاربة خلايا داعش الإرهابي.

وقال ماكينزي خلال مؤتمر عبر الفيديو، إن الوجود الأميركي حدّ بنجاح من نشاطات إيران وداعش الإرهابي.

وأضاف أن إيران قلصت هجماتها مؤخراً "مستندة إلى الأمل بأنه سيطلب منّا مغادرة العراق من خلال عملية سياسية للحكومة العراقية".

وشدّد على أنّ "حكومة العراق أشارت بوضوح إلى أنها تريد الحفاظ على شراكتها مع الولايات المتحدة وقوات التحالف في الوقت الذي نواصل فيه إنهاء الحرب ضد داعش الإرهابي".

وفي مؤتمر عبر الفيديو عقده المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، ذكر ماكينزي تقديرات تقول إنه لا يزال لدى داعش الإرهابي قوة من 10 آلاف مناصر في منطقتي العراق وسوريا، مشيراً إلى أن التنظيم لا يزال يمثل تهديداً حقيقياً.

وقال إن "التقدم الذي أحرزته قوات الأمن العراقية سمح للولايات المتحدة بخفض قدراتها العسكرية الحالية في العراق".

لكنّه شدّد على أنّ القوات الأميركية وقوات التحالف يجب أن تتواجد هناك للمساعدة في منع إعادة تشكل داعش الإرهابي كقوة متماسكة قادرة على التخطيط لشن هجمات كبرى.

وقال "عندما تفرّ للنجاة بحياتك في وادي نهر الفرات وانت تسمع هدير طائر ام-كيو مسلحة بدون طيار تحلق فوقك، من الصعب أن تفكر بالتخطيط لهجمات ضدّ ديترويت".

وأضاف ماكينزي أنّ الوجود العسكري الأميركي والردود المدروسة نجحت أيضاً في ردع إيران عن الاستمرار في شنّ هجمات على خطوط الشحن البحري في الخليج، وحدّت من هجمات وكلائها في العراق.

وقال "باعتقادي اليوم أنه قد تم ردع إيران الى حد كبير، لأن النظام يدرك الآن بأننا نمتلك القدرة والإرادة على السواء للرد".
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