برهم صالح: الحرب على الإرهاب لا تزال مستمرة

قال رئيس الجمهورية برهم صالح، إن الحرب على الإرهاب لا تزال مستمرة، وأكد ضرورة التكاتف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية.

وبحث صالح خلال استقباله ، المستشار في وزارة الدفاع البريطانية جون لوريمر، والسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، العلاقات التي تجمع البلدين وأهمية العمل على تعزيزها على الصعد كافة، والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية في تدريب وتأهيل وتسليح قوات الأمن العراقية، والتعاون في مواجهة الإرهاب.

وأكد صالح، أن الحرب على الإرهاب لا تزال قائمة، وهناك ضرورة للتكاتف الدولي في مواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية باعتبارها خطراً عابراً للحدود يهدد الجميع.

وشدد صالح على ضرورة تخفيض حدة التوترات في المنطقة، وقطع الطريق أمام التنظيمات الإرهابية المتطرفة التي تستغل الثغرات والأزمات لإنفاذ أهدافها في تهديد السلم والأمن المجتمعي، والعمل على تعزيز فرص التنمية والازدهار عبر التنسيق والعمل المشترك وأن يكون العراق محوراً في تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادته وأرضه، ورفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات.



