تحذيرات غير مسبوقة.. ميليشيات إيران الإرهابية تستعد بالسيناريو الأسوأ وموجة تفجيرات مروعة في ذكرى اغتيال سليماني

زيباري: عصابات ايران تستعد لمفاجأة دموية يناير2021 المقبل



فيما يعد تحذيرا قويا وغير مسبوق من جانب وزير الخارجية العراقي، السابق هوشيار زيباري بشأن المرحلة القادمة في العراق.

حذر زيباري، الذي تصدى من قبل للدور الاجرامي لميليشيات الحشد الشعبي الطائفي، وقال زيباري: ان عصابات ايران تتجهز ليوم دامي وهجمات مروعة في ذكرى اغيتال قاسم سليماني.

وطالب وزير الخارجية الأسبق، هوشيار زيباري، الحكومة العراقية للاستعداد لأسوأ السيناريوهات جرّاء تصعيد محتمل قد تُقدم عليه الميليشيات الشيعية في إطار حرب تصفية الحسابات ضدّ الولايات المتّحدة التي تخوضها وكالة عن إيران.



وقال زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي سبق له أيضا أن شغل منصب وزير المالية في الحكومة الاتحادية العراقية، إن الهجمات الصاروخية على السفارة الأميركية في بغداد هي تصعيد خطير من قبل الميليشيات المسلحة الجامحة. مضيفا أن “الأسوأ سيأتي في الذكرى الأولى لقتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في 3 يناير 2019”. كما دعا الحكومة العراقية إلى أن “تكون مستعدة لأسوأ سيناريو”.

وأكد الارهابي، قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في وقت سابق هذا الأسبوع، أن طهران ستثأر من قتلة سليماني ميدانيا، مضيفا نحن على يقين من أن أبناء العراق سيثأرون لدم المهندس.

ووفقا لتعليق زيباري، الذي يوصف بأنه أحد المطلعين على دقائق الأمور في العراق، فإن إيران تحضر لمفاجأة في الذكرى السنوية الأولى للعملية الأميركية التي أسفرت تصفية قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني والقائد الميداني لقوات الحشد الشعبي أبومهدي المهندس في غارة قرب مطار بغداد مطلع 2019.

وقالت مصادر على صلة بالميليشيات الشيعية الارهابية التابعة لإيران، وفق تقرير العرب، إن استخدام صواريخ يُحدث انفجارها دويا شديدا خلال هجوم على السفارة الأميركية في بغداد مساء الثلاثاء، كان اختبارا تحضيريا لهجمات أشد.



وبدأت الميليشيات العراقية التابعة لإيران في الانتقال من مرحلة تغليف علاقتها مع طهران بالسرية إلى مرحلة المجاهرة بهذه العلاقة، والعمل على الاستفادة منها إلى أقصى الحدود في إرهاب شركاء العملية السياسية من باقي المكونات. وترفض تلك الميليشيات أن تصغي للسنة والأكراد الذين يعتقدون أن الإصرار على معاداة الولايات المتحدة سيضر بمصالح العراق كثيرا.

ولم يعد سرا أن السنة والأكراد، يتساءلون عن سبب بقائهم ضمن دولة تسمح للميليشيات بضرب مقرات البعثات الدبلوماسية يوميا، وتقود اقتصاد البلاد نحو الدمار وتورطها في أزمات داخلية مستمرة ونزاعات خارجية بلا نهاية.

وتتبع الميليشيات العراقية الموالية لإيران تكتيكا مراوغا في التعاطي مع تداعيات عمليات القصف التي تنفذها ضد المصالح الأميركية في العراق، يقوم على نفي صلتها بأي هجوم يتسبب في سقوط ضحايا.

ونفذت الميليشيات التابعة لإيران مساء الثلاثاء هجومها الأعنف على السفارة الأميركية منذ شهور، منهية “هدنة” غير معلنة استمرت عدة أسابيع. وتقصف تلك الميليشيات السفارة الأميركية في بغداد بانتظام، لكنها لا تتبنى هذه العمليات رسميا خشية الرد الأميركي والغضب الشعبي الداخلي. لذلك أنشأت أذرعا وهمية عديدة، مهمتها تبني عمليات القصف على السفارة الأميركية.

وضجت المواقع الارهابية التابعة للميليشيات في العراق، بخبر قصف السفارة الأميركية في بغداد، محتفلة باستخدام نوعية جديدة من الصواريخ تدخل العمليات لأول مرة في إشارة إلى تطويرها حديثا في إيران. وأعلنت ميليشيا “أهل الكهف” التي شكلتها ميليشيا “النجباء” بقيادة أكرم الكعبي حديثا مسؤوليتها عن هجمات الثلاثاء، مشيرة إلى أنها جاءت ردا على اعتقال الجيش الأميركي لثلاثة من عناصرها في مدينة الفلوجة التي تقع على بعد نحو 50 كيلومترا غربي بغداد.

وأكد خبراء أمنيون، أنه على حكومة الكاظمي ان تاخذ تحذيرات زيباري باهتمام شديد لانه أحد المطلعين على دقائق الأمور في العراق.

ا.ي