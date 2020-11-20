بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الجمعة, 20 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
بعد افتتاح معبر عرعر مع السعودية.. نشطاء وسياسيون: عودة العراق إلى عروبته والعزاء لميليشيات إيران الخارجية العراقية: القوات الأمريكية التي ستبقى بالعراق غير قتالية العراق يغلق المنافذ "غير الرسمية" مع إيران.. ويفتح معبر "عرعر" مع السعودية وفاة محافظ أربيل فرست صوفي متأثراً بفايروس كورونا إسرائيل تقصف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والجيش السوري في دمشق إعادة فرز أصوات جورجيا تكشف مفاجأة وتنصف ترامب مراقبون: النظام الإيراني جنّ جنونه من توجه العراق لتعزيز علاقاته وروابطه مع الدول العربية الأمم المتحدة: إعدام 21 مدانا بالعراق أمر مقلق للغاية.. وتطالب حكومة الكاظمي بوقف الإعدامات الخطوط الجوية العراقية تعود للتحليق إلى 5 مدن أوروبية التحالف الدولي: قصف الخضراء لم يصيب قواتنا.. والعمليات المشتركة: لن يمر دون ملاحقة وحساب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 20 تشرين الثاني 2020 01:28 ص

صفعة فرنسية على وجه إيران: البرنامج النووي وصل إلى "عتبة الخطر"

الطاقة النووية في ايران

خبراء: طهران تلعب لعبة سافرة وذلك للضغط على بايدن وفق رؤاها المريضة للعودة سريعًا للاتفاق النوي

فيما وصف بصفعة أوروبية - فرنسية قوية، جاء انتقاد فرنسا الشديد، للبرنامج النووي الإيراني الإرهابي، ليؤكد أن العالم كله وليس الولايات المتحدة الأمريكية فقط ضد البرنامج النووي الإيراني الإرهابي ويشكون فيه تمامًا.
 وشددوا أن الانتقاد الفرنسي للبرنامج النووي الإيراني يفضح أهدافه ويؤكد عدم سلميته على الإطلاق.
وقالت الرئاسة الفرنسية، إن برنامج إيران النووي، وصل إلى "عتبة تعد خطيرة"، مشددة على ضرورة توسيع المفاوضات مع إيران، لتشمل دورها الإقليمي وصواريخها الباليستية.
وأضافت الرئاسة الفرنسية، أن برنامج إيران النووي، بات أقل قابلية للمراقبة اليوم مما كان عليه بفعل اتفاق فيينا. 


وكان قد أفاد تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران بدأت تضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة من طراز آي.آر-2إم تم تركيبها في منشأة نطنز، في أحدث انتهاك لاتفاقها النووي مع القوى الكبرى، وأقر سفير ومندوب إيران لدى المنظمة بالأمر.
وأكد أن طهران، بدأت ضخ غاز سادس فلوريد اليورانيوم UF6في سلسلة تضم 174 جهازاً للطرد المركزي في مصنعين لتخصيب الوقود النووي في نطنز، وفقاً لما نقلته وكالة فارس للأنباء.
ياتي هذا فيما كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كشفت أن إيران ركبت أول سلسلة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في محطة نطنز لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض، والتي ينص اتفاقها مع القوى الكبرى على عدم إمكان استخدامها إلا في الجيل الأول من أجهزة "آي. آر-1".
وطلبت من إيران تقديم توضيحات جديدة، وفق تقرير نشرته "العربية" حول موقع نووي مشتبه به، معتبرةً أنّ المعلومات التي وفرتها طهران "تفتقر للمصداقية"، ومشيرة إلى ضرورة تقديم إيران تفسيراً كاملاً وسريعاً لوجود جزيئات من اليورانيوم المصنّع في موقع غير مصرّح عنه للوكالة.
وخلال اليومين الماضيين، كانت قد ناقشت إدارة الرئيس ترامب توجيه ضربة جوية عنيفة لمواقع إيران النووية وبالخصوص "منشأة نطنز" التي تزايد خطرها ونقلت صحيفة نيويورك تايمز مناقشة الرئيس ترامب مع قادته العسكريين، الأمر بتوسع لكن تم تأجيله.
وقال خبراء، إن قيام ايران بالتوسع في برنجها النووي وزيادة التخصيب مقصود تماما ولم يحدث الا بعد أن عرفت ايران بتقدم بايدن بالتزوير على الرئيس ترامب، وهى تراهن أن بإمكانه الوصول للسلطة، ولذلك تضغط في مجال الأسلحة النوية حتى تجبر بايدن وفق تصوراتها على الاندفاع سريعا للدخول في الاتفاق النووي معها من جديد، ورفع العقوبات وهو تصور مريض لأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم تنته بعد.
 أ.ي

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
صواريخ الكاتيوشا

تحذيرات غير مسبوقة.. ميليشيات إيران الإرهابية تستعد بالسيناريو الأسوأ وموجة تفجيرات مروعة في ذكرى اغتيال سليماني 20 تشرين الثاني 2020 01:54 ص

قيس الخزعلي

الإرهابي قيس الخزعلي: الهدنة انتهت.. وخبراء: استهتار بحكومة الكاظمي ومقدمة لإرهاب موسع وفوضى عارمة 19 تشرين الثاني 2020 11:39 م

القاعدة - ايران

طهران استخدمتهم في تنفيذ أجنداتها.. "القاعدة" تؤكد مقتل الإرهابي أبو محمد المصري في إيران 19 تشرين الثاني 2020 10:12 م

غارات اسرائيلية على سوريا

قتلى من فيلق القدس ودمار واسع.. قائمة الأهداف الإيرانية الإرهابية في سوريا أمام إسرائيل لن تتغير 19 تشرين الثاني 2020 09:48 م

650c7472-3eaa-49f1-99c7-1d6f41a67e62

مراقبون: انسحاب أمريكا من العراق "ينعش" الفصائل الإرهابية الموالية لإيران ويضعف حكومة الكاظمي 19 تشرين الثاني 2020 09:08 ص

جواد ظريف

حلم العودة للاتفاق النووي المشبوه.. طهران تتسول مجىء بايدن ومراقبون: ترامب الرئيس 19 تشرين الثاني 2020 01:59 ص

عرعر

بعد 30 سنة إغلاق.. "منفذ عرعر" بوابة الاستثمارات وشريان اقتصادي العراق في أمس الحاجة إليه 19 تشرين الثاني 2020 01:22 ص

كتائب حزب الله العراق

دولة كتائب حزب الله الإرهابية في العراق.. تفاصيل حساسة غير مسبوقة للميليشيا التي تذبح العراقيين و حكومة الكاظمي 18 تشرين الثاني 2020 11:36 م

التعليقات