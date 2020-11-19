الإرهابي قيس الخزعلي: الهدنة انتهت.. وخبراء: استهتار بحكومة الكاظمي ومقدمة لإرهاب موسع وفوضى عارمة

مراقبون: اعتقال الخزعلي واجب فورا على حكومة الكاظمي



بعد يومين فقط من هجوم إرهابي سافر، على المنطقة الخضراء في العراق واستهداف السفارة الأمريكية ما أدى إلى مقتل طفلة عراقية واصابة عدة مواطنين عراقيين، كشف الإرهابي قيس الخزعلي، عن وجهه القبيح وانه كان وراء الهجوم على السفارة الأمريكية. بعدما أعلن ان الهدنة مع القوات الأمريكية انتهت وهى رسالة موجهة إلى حكومة الكاظمي، قبل أن توجه الى أي أحد آخر. لأن معناها تهور ميليشياوي وفوضى عارمة.



وكان قد أعلن الإرهابي، زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق، المدعومة من إيران، قيس الخزعلي، انتهاء الهدنة مع الأمريكان في العراق، مؤكدا أن التصدي للوجود الأجنبي في العراق مشروع بكافة الوسائل على حد مزاعمه.

وقال الخزعلي، في مقابلة متلفزة على قناة العراقية الرسمية، وفق ما نشره موقع "ارم نيوز" إنه ”لم يكن للممثلة الأممية أي دور في موضوع الهدنة بين الميليشيات الارهابية والجانب الأمريكي أبدا، والشخص الأساسي الذي تدخل في موضوع الهدنة وحاول تجنيب البلد التداعيات، هو الارهابي هادي العامري زعيم تحالف الفتح وميليشيا بدر.



وأضاف الارهابي قيس الخزعلي، مزاعمه وتهديداته قائلا: إن الهدنة مع الأمريكان انتهت، كون شروط الهدنة لم تتحقق وسنثبت المبدأ في الحق الكامل بالتصدي العسكري للقوات الأجنبية، خصوصًا أن التصدي للوجود الأجنبي ورفضه مشروع بكافة الوسائل المتاحة.

وجاءت تصريحات، الارهابي الخزعلي، بعد يوم من عودة عمليات القصف الصاروخي نحو المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في العراق، والتي دائمًا ما يتم استهدافها من قبل الميليشيات الإرهابية الموالية لطهران.

وأنهت الميليشيات الايرانية الاجرامية المختلفة توقفها المعلن عن استهداف المنطقة الخضراء والعاصمة بغداد، بصواريخ الكاتيوشا وذلك في ليلة شهدت سقوط 7 صواريخ على المنطقة الخضراء المحصنة.

وكانت قد أعلنت مجموعة من الميليشيات العراقية المجرمة، في صفقة عقدتها حكومة الكاظمي، وتوسط فيها الارهابي هادي العامري، من أجل الكف عن إطلاق الصواريخ الإرهابية ولم تستمر اكثر من ثلاثة أسابيع على الأكثر أو اقل.

وعلق مراقبون، على بيان الإرهابي قيس الخزعلي بقولهم إنه يؤكد، أن ميليشيا عصائب الحق التابعة له مشاركة في إطلاق الصواريخ، ويؤكد استهتار ميليشيات ايران بحكومة الكاظمي وعدم التزامها بأي عهود. بالاضافة لذلك فإنه من المرتقب إن تكثر العمليات الإرهابية الفترة المقبلة وتشتعل الأوضاع في العراق.

أ.ي