قتلى من فيلق القدس ودمار واسع.. قائمة الأهداف الإيرانية الإرهابية في سوريا أمام إسرائيل لن تتغير

خبراء: إسرائيل ستحمي أمنها القومي ومسألة البقاء الإيراني في سوريا نوعا من المستحيلات



قال مراقبون، إن إسرائيل لن تكف عن مهاجمة الإرهاب الإيراني في سوريا ولن تتراجع عن تدمير ميليشياتها سواء كان الرئيس ترامب، موجودًا أو جاءت إدارة أمريكية جديدة.

ولفتوا أن الاستراتيجية الإسرائيلية المعلنة، هى عدم السماح لإيران ببناء قاعدة في سوريا بالتوافق مع سفاح البعث السوري بشار الأسد.

فإسرائيل ستستمر في تكسير عظام إيران وسحقها في سوريا حتى تجبرها على الخروج ذليلة.

وكانت قد شنت إسرائيل ضربات جوية على نطاق كبير من الأهداف السورية والإيرانية في سوريا، في دلالة على أنها ستواصل سياسة توجيه ضربات عبر الحدود.

ويرى المراقبون، أن استهداف إسرائيل لمواقع سورية وإيرانية غايته إرسال رسالة تفيد بأنها لن تتوانى في الدفاع عن أمنها بمعزل عن أي تحولات أو متغيرات.

ووجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عقب الغارات، تحذيرا صارما إلى دمشق بأنها ستتحمل تبعات أي تحرك "عدائي" يجري ضد إسرائيل انطلاقا من أراضيها.

وأكد غانتس، أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة طالت أهدافا عسكرية تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني والجيش السوري.

وأضاف أكرر لأعدائنا: لن تتحمل إسرائيل المساس بسيادتها في أي قطاع، ولن تسمح بالتموضع الخطير على أي جبهة. وإن النظام السوري يتحمل مسؤولية كل ما يجري في أراضيه ومن أراضيه.



وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكد أن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء أن ثلاثة عسكريين قتلوا وأصيب آخر.

وقال المرصد إن من بين القتلى خمسة إيرانيين من فيلق القدس بالإضافة إلى اثنين على الأقل من مقاتلين شيعة ربما من لبنان أو العراق. ونفى قائد من تحالف لقوى إقليمية داعمة لدمشق أن يكون من بين القتلى إيرانيون أو لبنانيون. وقصفت إسرائيل مرارا أهدافا مرتبطة بإيران في سوريا في السنوات الأخيرة وصعدت هذه الهجمات على مدى العام الماضي فيما وصفته مصادر مخابراتية غربية بأنه جزء من حرب بالوكالة وافقت عليها واشنطن في إطار إستراتيجية لكبح نفوذ إيران العسكري.

وأصاب الهجوم الإسرائيلي، نطاقا من الأهداف أوسع من المعتاد بكثير، وبدا الجيش الإسرائيلي أكثر إقداما على إعلان التفاصيل مما كان عليه في المرات السابقة، مما يشير إلى نية واضحة لتوجيه رسالة تنبه الرأي العام إلى خطورة التدخل الإيراني في سوريا. وصرح وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين لإذاعة الجيش الإسرائيلي، على بايدن أن يسأل نفسه ما الذي تسعى إليه إيران تحديدا في سوريا؟.

ويتزامن التصعيد الإسرائيلي مع زيارة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى إسرائيل، حيث أعلن خلالها عن عقوبات منتظرة بحق إيران، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، بعد فرض وزارة الخزانة الأميركية العشرات من العقوبات على أشخاص إيرانيين وكيانات تابعة لطهران، الأربعاء، بينها “مؤسسة مستضعفان” التي يسيطر عليها المرشد خامنئي.

وكشف اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم شمل ثمانية أهداف في المنطقة الممتدة من القطاع الذي تسيطر عليه سوريا من هضبة الجولان إلى محيط دمشق. وأضاف أنه شمل مقرا إيرانيا في مطار دمشق الدولي، وهو "موقع عسكري سري"، كان يستخدم “كمنشأة ضيافة للوفود الإيرانية البارزة التي تأتي إلى سوريا لتنفيذ عمليات” والفرقة السابعة من القوات المسلحة السورية.

وتابع أن بطاريات صواريخ سطح جو سورية متطورة استُهدفت كذلك بعد أن أطلقت النار على طائراتنا وعتادنا”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن الغارات استهدفت مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري، مشيرا إلى أنه تم استهداف مخازن ومقرات قيادة ومجمعات عسكرية بالإضافة الى بطاريات أرض- جو. وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الغارات جاءت "ردا على زرع حقل العبوات الناسفة بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا وداخل الأراضي الإسرائيلية من قبل خلية سورية عملت بتوجيه إيراني".

ويشير خبراء، أن التفسير الوحيد لذلك هو أن تل أبيب لن تتراجع عن سحق إيران وتدمير أذرعها الإرهابية في سوريا في مختلف الظروف.

أ.ي