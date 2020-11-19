تكليف اللواء طارق اسماعيل حسين مديرا عاما للمرور

أصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الخميس، قراراً بتكليف اللواء طارق اسماعيل حسين لمهام مديرية المرور العامة في العراق.



وابلغ مصدر مطلع إن اللواء طارق تسلم مهامه رسمياً اليوم الخميس.

وأضاف أن اللواء طارق عضو في ادعاء عام محكمة التمييز التابعة لوزارة الداخلية، كما أن اللواء فارس عاد الى منصبه مديرا لمرور الكرخ



وكان الغانمي اصدر قراراً في وقت سابق بإحالة اللواء زهير الخفاجي مدير المرور العامة الى امرة الوزارة، وكلف محله اللواء فارس عامر عبد الكريم بشكل مؤقت.



