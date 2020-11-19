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الخميس, 19 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 تشرين الثاني 2020 01:29 م

تحالف العامري: إقرار قانون الإقتراض لن يؤثر على العلاقات الكردية الشيعية

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قلل تحالف "الفتح" بزعامة الأمين العام لمنظمة "بدر" هادي العامري يوم الخميس من تأثير تداعيات إقرار قانون العجز المالي على العلاقات "التاريخية" بين الكرد والشيعة.

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي  إن "الحديث عن الخلافات والمشاكل السياسية بعد إقرار قانون الاقتراض بمجلس النواب وما يشاع عن تأثيرها على العلاقات الكردية والشيعية غير صحيحة"، معتبرا أن "ما حدث هو خلاف سياسي لا غير ولا يؤثر على العلاقات التاريخية بين الكرد والشيعة".

واضاف ان "الحوارات السياسية مستمرة لحل الخلافات بين اربيل وبغداد، وتتضمن تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة (سومو) الوطنية مقابل تسليم مستحقات الإقليم ضمن قانون الموازنة العامة للعام 2021".

وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مؤخراً مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كردستان.
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