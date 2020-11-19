اليونسيف تدين مقتل طفلة بالهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء

دانت منظمة اليونسيف الاممية ، مقتل طفلة عراقية خلال الهجوم الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء وسط بغداد امس الاول.



وقالت ممثلة المنظمة في العراق حميدة لاسيكو في بيان صحفي: يؤسفنا جدا ويحزننا أن هجمات البارحة في بغداد قد قتلت طفلة وجرحت عدة أشخاص آخرين.



وأضافت، أن : الغرض من البيوت هو أن تكون أكثر الأماكن أمنا للأطفال، فالبيت هو المكان الذي يتمتع فيه الأطفال بالحماية ويحاطون بالحب والحنان والرعاية من أهلهم وأسرهم.



وتابعت: ما يزال العنف هو المعيار السائد في العراق منذ ما يقارب الأربعين عاما وما زال الأطفال هم الذين يتحملون وطأته ويدفعون ثمنه.



ودعت ممثلة اليونسيف : كافة الأطراف في العراق الى حماية الأطفال في كل الأوقات، والامتناع عن مهاجمة المدنيين والبنى التحتية المدنية والمناطق المأهولة، بما في ذلك مساكن الناس الآمنين.



وأكدت لاسيكو : آن الأوان لكي يحصل أطفال العراق على الراحة التي يستحقونها كثيرا، آن الأوان لإنهاء العنف وإلى الأبد في بلد ما برح يدفع ثمنا باهظا خلال الأربعين عاما الماضية.

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