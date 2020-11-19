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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 تشرين الثاني 2020 09:58 ص

الصحة النيابية تحذر من متغيرين ينذران بزيادة إصابات كورونا

الصحة النيابية
حذرت لجنة الصحة والبيئة النيابية، من متغيرين اثنين قد يسهمان في زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في العراق.

وقال عضو اللجنة النائب حسن خلاطي في تصريح  صحفي إن "الأيام المقبلة ستشهد متغيرين جديدين، الأول هو الانخفاض في درجات الحرارة وقد يكون عاملا مساعدا على انتقال الفيروس وزيادة الحالات، والثاني هو بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف "في كلا العاملين لدينا تجارب مماثلة كوننا مررنا بتجربة سابقة عندما انتقلنا من الصيف للخريف ولم تحصل لدينا زيادة ولكن مع ذلك علينا الاستعداد لأسوأ الاحتمالات.

وأشار إلى أن "قرارات وزارة التربية بأن الدوام يوم واحد في الأسبوع يعد خطوة جديدة، فضلا عن أن وزارة الصحة ستعمل على استثمار دوام المدارس بأعداد محدودة للمزيد من التوعية الصحية والقيام بحالات التعفير والتعقيم.


وشدد خلاطي على "ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمعات"، لافتا إلى أن "زيادة أعداد الإصابات في دول الجوار يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار.
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