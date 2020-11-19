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الخميس, 19 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 تشرين الثاني 2020 09:56 ص

الشمري يدعو وزارة النفط للتعامل بمنظار واحد مع المحافظات والزام كردستان بتسليم وارداته

سلام الشمري
دعا النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء للتعامل بمنظار واحد مع جميع المحافظات والزام كردستان بتسليم واردادته.
وقال الشمري ، ان “وزارة النفط ملزمة بالتعامل مع اقليم كردستان وفق منظار واحد لجميع المحافظات للحصول على ايرادات النفط”، لافتا الى ان “الوزارة عليها ان تضع ايراد الاقليم على محمل الجد لمنع تمادي المحافظات الاخرى على استحقاق الاخريات.
واضاف ان “الصمت على عدم استلام ايرادات نفط الاقليم سيشجع المحافظات الاخرى المنتجة على الامتناع عن تسليم ايراداتها مما يجعل الوضع اصعب خلال الفترة المقبلة”، مطالبا “وزارة النفط ورئاسة مجلس الوزراء للتعامل بمنظار واحد مع جميع المحافظات والزام كردستان بتسليم الوارادات من خلال الاحتكام للدستور.
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