واشنطن تدعو الحكومة العراقية إلى اعتقال ومحاسبة منفذي الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء

دعت الولايات المتحدة الاميركية، ، الحكومة العراقية إلى اعتقال ومحاسبة منفذي الهجوم الصاروخي الذي استهدف المنطقة الخضراء أمس الاول.

وذكرت السفارة الأميركية في العراق، في بيان ان "حكومة الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم أمس الاول في بغداد وأسفر عن مقتل طفل عراقي وإصابة مدنيين عراقيين آخرين".



واضاف البيان، ان "الخارجين عن القانون يستمرون في زعزعة استقرار العراق، وقتل المواطنين العراقيين ، وتهديد سيادة العراق"..