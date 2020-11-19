نائب: المحاصصة جعلت من وزارة الخارجية وكرا للأحزاب السياسية

انتقد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية رامي السكيني اداء وزارة الخارجية في التعاطي مع ملف السفراء والقنصليات.



وقال السكيني : “طالبنا أكثر من مرة وزير الخارجية بإعادة هيكلة عمل

الخارجية مبينا أن هناك “ما يقارب من ٧٢ سفيرا وقنصلا لم يبت بهم من قبل وزارة الخارجية بحجة أنها مناصب سياسية “، .



واضاف أن “المحاصصة السياسية التي بنيت عليها الوزارة جعلت منها وكرا للأحزاب السياسية.