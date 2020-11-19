المالية النيابية تدعو للتفاوض مع تركيا للسيطرة على واردات منافذ الإقليم



دعت اللجنة المالية النيابية، الحكومة الى التفاوض مع الجانب التركي للسيطرة على واردات منافذ الاقليم، مشددة على التوجه الى المحاكم الدولية في حال رفضت تركيا التعاون بالأمر.

وقال عضو اللجنة عبد الهادي سعداوي إن “واردات منافذ الاقليم من الممكن ان تدعم موازنة 2021 بمبالغ طائلة تسهم في سد جزء من العجز في حال فرضت الحكومة السيطرة عليها.

واضاف انه “بإمكان الحكومة السيطرة عليها من خلال التفاوض مع الجانب التركي لوضع اليد عليها دون الرجوع الى ادارة الاقليم”، مشيرا الى ان “السيطرة عليها تحقق ارقام فلكية وانهاء الفساد المالي بتلك المنافذ.

واوضح سعداوي ان “لدى الحكومة العراقية الحق في التوجه للمحاكم الدولية في حال رفضت تركيا التعاون بالأمر واجبار الجانب التركي على التعاون.