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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 تشرين الثاني 2020 09:48 ص

سائرون: حقوق الإقليم بموازنة 2021 مرهونة بالتزامه بتسديد واردات المنافذ والنفط

سائرون
أكد تحالف سائرون، ان حقوق الاقليم في موازنة 2021 مرهونة بمدى التزامه بتسليم واردات المنافذ والنفط الى سومو، مبينا ان موازنة العام المقبل ستكرر سيناريو القرض.
وقال النائب عن التحالف بدر الصائغ إن “الكرد يماطلون في مفاوضاتهم مع بغداد حول دفع واردات المنافذ والنفط لكسب الوقت وتنتهي بالاتفاق وعدم التزام الاقليم بالاتفاق.
واضاف ان “مجلس النواب سأم من تكرار الامر وعدم التزام حكومة الاقليم بالاتفاقيات السابقة على حساب حقوق باقي المحافظات.
واوضح ان “حقوقهم في موازنة 2021 مرهونة بمدى التزامهم بدفع واردات المنافذ وتسليم النفط الى شركة سومو”، مؤكدا ان “حقوقهم تسلم في موازنة 2021 كاملة بعد  تسليمهم واردات المنافذ والنفط الى شركة سومو.
وتابع ان “في حال عدم التزام حكومة الاقليم سيكرر سيناريو القرض في موازنة 2021 وتمرر بالطريقة ذاتها”.
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