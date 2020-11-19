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الخميس, 19 تشرين الثاني 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 تشرين الثاني 2020 09:41 ص

نائب يطالب الحكومة بسرعة إرسال موازنة العام المقبل للبرلمان

الكاظمي

طالب عضو اللجنة المالية النيابية  احمد مظهر الجبوري الحكومة بسرعة ارسال موازنة العام المقبل للبرلمان من اجل اقرارها قبل نهاية العام الحالي
وقال في بيان ان : على الحكومة العمل على ارسال موازنة تعبر عن الواقع المالي والاقتصادي للبلد دون معرقلات لضمان اقرارها السريع.

واضاف الجبوري لانريد ان نحمل المواطن اعباء تاخير اقرار الموازنة . مشيرا الى ان البرلمان جاهز   لقرائتها ونقاشها واقرارها .

ودعا الحكومة  الى الالتزام بفقرات قانون الاقتراض المقر من قبل البرلمان دون تاخير .محملا اي جهة حكومية التبعات القانونية لذلك.

واكد الجبوري  اهمية اعتماد البصمة الالكترونية لموظفي الدولة باستلام الرواتب والمنح لمنع ازدواج ذلك وتطبيق  هذه الفقرة كما وردت في قانون الاقتراض.
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