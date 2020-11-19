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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 تشرين الثاني 2020 09:39 ص

زيباري يحذر الحكومة من أسوأ سيناريو قد تشهده بحلول ذكرى مقتل سليماني والمهندس

هوشيار زيباري
حذرّ القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، من "أسوأ سيناريو" قد تشهده الحكومة الاتحادية مع حلول الذكرى السنوية الأولى على مقتل سليماني،  والمهندس بغارة امريكية قرب مطار بغداد.

وقال زيباري في تغريدة له على "تويتر" إن الهجمات الصاروخية التي استهدفت (أول أمس) المنطقة الخضراء في بغداد هي تصعيد خطير من قبل الميليشيات المسلحة الجامحة.

واضاف انه "سيأتي الأسوأ في الذكرى السنوية الأولى لمقتل سليماني، و(ابو مهدي المهندس) في الثالث من كانون الثاني (يناير) 2019


وتابع زيباري الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الأسبق في الحكومة الاتحادية ان "الحكومة العراقية ينبغي أن تكون مستعدة لأسوأ سيناريو.
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