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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 تشرين الثاني 2020 09:37 ص

تحالف القوى: افتتاح منفذ عرعر والاستثمار مع السعودية خطوة صحيحة للحكومة في هذه المرحلة

رعد الدهلكي
أكد تحالف القوى العراقية ، ان افتتاح منفذ عرعر الحدودي وفتح آفاق الاستثمار والتعاون مع  المملكة العربية السعودية هي خطوة صحيحة للحكومة في هذه المرحلة من خلال العودة الى الحضن العربي، بعيدا عن مزايدات المشككين بتلك الاتفاقيات لخدمة اجندات اضعفت وافسدت البلد لتحقيق مصالحها.

وقال نائب رئيس كتلة التحالف رعد الدهلكي ، في بيان صحفي ، ان "العربية السعودية دولة ذات ثقل وعمق اقتصادي مهم في المنطقة والعالم، والعراق والسعودية وجهان لعملة واحدة ضمن الحضن العربي الاصيل"، مشيرا الى ان " خطوة الحكومة في افتتاح منفذ عرعر هي خطوة مهمة ندعمها بقوة لتصويب الطريق واعادة العراق الى مكانه الذي ينتمي اليه".

واضاف ، ان "الاستثمار والتعاون الاقتصادي مع السعودية ودول الخليج ، هو الامر الصحيح وهو الخطوة التي ينبغي للحكومة المضي بقوة فيها بعيدا عن الابواق مدفوعة الثمن التي تريد التشكيك بتلك الاتفاقيات"، مبينا :" ان هناك اطرافا منزعجة من عودة العراق للحضن العربي وتريده ان يبقى أسيرا وضعيفا يتلاعب به المخربون  والمنتفعو ،ن على حساب تقويته واستقراره من خلال تقليب أوراق متهالكة ولا أساس لها من الصحة في محاولة لردع الحكومة عن اعادة العراق الى بيته الام الوطن العربي.


وكانت هيئة المنافذ الحدودية، اعلنت امس، افتتاح منفذ عرعر الحدودي مع  المملكة العربية السعودية أمام التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
واشارت الى ان افتتاح المنفذ جرى بحضور وزير الداخلية عثمان الغانمي ممثلا عن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والسفير السعودي في العراق وعدد من المسؤلين الحكوميين.
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