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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 تشرين الثاني 2020 09:33 ص

العمل تعد سياسة تشغيل وطنية’ للعاطلين بدعم من فرنسا والاتحاد الأوروبي

العمل
اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن اعداد سياسة للتشغيل الوطنية لتوفير فرص عمل للعاطلين.   
وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح له ان "الوزارة سترفع السياسة الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد الانتهاء من تعديل الفقرات الخاصة بها، منوها بان السياسة اعدت بالشكل الذي يتناسب مع تحديات وزارته".  

واردف في الشأن نفسه انه "تم عقد اجتماعات موسعة مع المسؤولين المختصين في الوزارة من اجل مناقشة تطبيقها بعد الإنتهاء من التعديلات بغية اقرار السياسة والعمل بها"، مشيرا الى انه "تم التنسيق مع منظمة فرنسية والتي تسعى لتنفيذ مشروع يهدف الى تشغيل العاطلين للافادة من طاقاتهم من خلال دعمهم لانشاء مشاريعهم الخاصة".  

وتابع باهض: ان "المبادرة مدعومة من قبل الاتحاد الاوروبي ووزارة الخارجية الفرنسية وتسعى من خلالها الى تأسيس شراكة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، لافتا الى انه يجري تسجيل الباحثين عن عمل وعرض الاحصائيات للمنظمة كعدد المسجلين في قاعدة البيانات، والحاصلين على الشهادات العليا من اجل اطلاعهم على نوع الدورات التي تعطيها الدائرة وملاءمتها مع احتياجات سوق العمل"، مشيرا الى "وجود مناقشة ودراسة مستفيضتين للمشروع الخاص بالمنظمة لكونه سيخدم شرائح مهمة في المجتمع". 
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