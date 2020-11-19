بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الخميس, 19 تشرين الثاني 2020
آخر الأخبار
بعد افتتاح معبر عرعر مع السعودية.. نشطاء وسياسيون: عودة العراق إلى عروبته والعزاء لميليشيات إيران الخارجية العراقية: القوات الأمريكية التي ستبقى بالعراق غير قتالية العراق يغلق المنافذ "غير الرسمية" مع إيران.. ويفتح معبر "عرعر" مع السعودية وفاة محافظ أربيل فرست صوفي متأثراً بفايروس كورونا إسرائيل تقصف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والجيش السوري في دمشق إعادة فرز أصوات جورجيا تكشف مفاجأة وتنصف ترامب مراقبون: النظام الإيراني جنّ جنونه من توجه العراق لتعزيز علاقاته وروابطه مع الدول العربية الأمم المتحدة: إعدام 21 مدانا بالعراق أمر مقلق للغاية.. وتطالب حكومة الكاظمي بوقف الإعدامات الخطوط الجوية العراقية تعود للتحليق إلى 5 مدن أوروبية التحالف الدولي: قصف الخضراء لم يصيب قواتنا.. والعمليات المشتركة: لن يمر دون ملاحقة وحساب
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 19 تشرين الثاني 2020 09:15 ص

أهدر ملايين الدولارات.. إحالة السراج للنائب العام بتهم فساد ونهب المال العام

655b868f-c8a9-41b6-8e6f-922e6e3503e3
أحال ديوان المحاسبة اللليبي فائز السراج و9 موظفين آخرين إلى النائب العام بتهمة مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام.
وبحسب بيان لديوان المحاسبة فإن رئيسه خالد شكشك أحال فايز السراج و9 موظفين عموميين آخرين إلى النائب العام في طرابلس بتهمة ارتكاب "مخالفات في صندوق التأمين الصحي العام". 
وتتمثل المخالفات المذكورة في نهب المال العام، وتسهيل استيلاء مصحات تركية على الأموال الليبية. 

ونشر ديوان المحاسبة تقريرا أشار فيه إلى أن السراج أصدر قرارا بإنشاء صندوق التأمين الصحي العام، بالمخالفة للمادة الثامنة والتاسعة من الاتفاق السياسي.
كما سمى السراج مجلس إدارة للصندوق برئاسة طلال محمد عجاج، بالمخالفة للمادة 3 من قرار الإنشاء، من حيث اختصاص مجلس الوزراء بتسمية مجلس الإدارة وليس المجلس الرئاسي فضلا عن رئیسه.
وضمن التقرير قيام المدعو طلال محمد عجاج بصفته رئيس مجلس إدارة ومدير عام الصندوق بالتواطؤ مع المسؤولين بالسجل التجاري باستصدار وثائق مضللة، تشير لوجود شكلين قانونيين لكيان واحد لنهب الأموال الليبية.
وشمل التقرير مخالفات مالية جسيمة، وتكرار أسماء الحالات بنفس البيانات بتقارير المراجعة والتدقيق، حيث تم إهدار ما يفوق 100 مليون دينار ليبي (73.5 مليون دولار) في بند واحد.
وتتضمن قائمة المخالفات الموافقة على صرف 4 ملايين و677 ليرة تركية (500 ألف دولار) لصالح أحد المستشفيات التركية لعلاج جرحى حرب السراج، على الرغم من أن المستشفى التركي نفسه قد أصدر ورقة تؤكد أنه ليس من حقه المطالبة بأية أموال بعد تسديد المستحقات.

والأسبوع الماضي، أغلقت المستشفيات التركية أبوابها أمام الليبيين، بعد أن استنزفت قياداتها عشرات الملايين من الدولارات من قوتهم ومواردهم.
وطالب القيادي في مليشيا ثوار طرابلس ، والمعين من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في منصب مستشار إداري بالملحقية الصحية الليبية في أنقرة، عاطف برقيق، الليبيين الراغبين بالعلاج في الخارج بتجنب الساحة التركية حتى يتم تسوية الديون المستحقة من المستشفيات.
وينتشر الفساد في طرابلس، وسط حالة من الإفلات من العقاب تعيشها المليشيات المسلحة التي تحتل العاصمة وتديرها بمساعدة أنقرة.
واعترف وزير الداخلية بحكومة السراج فتحي باشأغا أواخر أغسطس/آب الماضي بوجود فساد في جميع مؤسسات البلاد بما فيها وزارة الداخلية التي كان يشغلها، مطالبا بتشكيل لجنة كاملة لمراجعة جميع الملفات التي يوجد فيها قصور ويعاني منها الناس.
وتظاهر الليبيون في 23 أغسطس/آب الماضي في العديد من المناطق في طرابلس والزاوية ومصراتة وزليتن، ومدن بغرب ليبيا اعتراضا على تردي الخدمات وانقطاع التيار الكهربائي وانتشار الفساد والانفلات الأمني.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
145-074610-trump-2

مجموعة السبع.. قمة "معلقة" بأوامر من ترامب 19 تشرين الثاني 2020 09:19 ص

916213a4-20af-46c7-b60d-65e12e52d262

يهيمن عليه المتشددون.. نائب إيراني ينتقد مجلس الشورى الإسلامي ويشبهه بالميت 18 تشرين الثاني 2020 02:18 م

8c332c92-4fd6-40cf-9f62-c212221beb2d

وزير خارجية البحرين يصل إلى تل أبيب في أول زيارة رسمية لإسرائيل 18 تشرين الثاني 2020 02:15 م

4d4afb83-859e-47b9-9cd5-f0325e2153c5

إيران تبدأ ضخ غاز اليورانيوم في أجهزة طرد مركزي جديدة بمنشأة نطنز 18 تشرين الثاني 2020 02:11 م

الطيران الإسرائيلي

إسرائيل تقصف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني والجيش السوري في دمشق 18 تشرين الثاني 2020 01:21 م

ترامب

إعادة فرز أصوات جورجيا تكشف مفاجأة وتنصف ترامب 18 تشرين الثاني 2020 01:10 م

خامنئي

طهران تدشن عهدا جديدا من الإرهاب في اليمن 17 تشرين الثاني 2020 03:15 م

نتنياهو

نتنياهو ينوي زيارة الإمارات لأول مرة بشكل علني 17 تشرين الثاني 2020 02:35 م

التعليقات