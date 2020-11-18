دولة كتائب حزب الله الإرهابية في العراق.. تفاصيل حساسة غير مسبوقة للميليشيا التي تذبح العراقيين و حكومة الكاظمي

خبراء: ميليشيا إيرانية لها أراضي ممنوع على أي أحد غير عناصرها دخولها مثل ما هو في جرف الصخر



لا حديث في العراق، طوال الشهور الماضية سوى عن كتائب حزب الله العراق الإرهابية، فهى من تتصدر الصورة في العراق.

ومنذ أن تم ضبط بعض عناصرها، وهم يطلقون الصواريخ بكثافة شديدة على المنطقة الخضراء والسفارة الأمريكية قبل ثلاثة شهور وجرى القبض على بعض عناصرها، ثم ما لبثوا بعد يومين أن خرجوا وداسوا على صورة الكاظمي بالأحذية وتوالت تهديداتها للحكومة.

في ظل حكومة الكاظمي المهترئة علا صوت كتائب حزب الله العراق، وفي تقرير شامل ودقيق اقتربت"العربية.نت" من تفاصيل العصابة الإيرانية القوية والمجهولة.

فعلى مدى السنوات الماضية، وضعت كتائب حزب الله العراق الارهابية، المدعومة من إيران، مسألة استقطاب الشباب والتغلغل في المجتمع العراقي بقوة في قائمة أولوياتها.

فلم تكتف بإنشاء جمعية كشافة الإمام الحسين، التي تقوم بنشاطات اجتماعية تهدف عبرها إلى تجنيد موالين مستقبليين أوفياء، بل عمدت إلى تجنيد شباب يافعين للتجسس على القوات الأميركية وتحركاتها، فضلاً عن محاولة إسكات أي صوت ينتقد إيران والميليشيات الموالية لها عبر الترهيب والوعيد.



ولعل "خلايا ظل" التي روجت لها قناة "صابرين نيوز" على التليغرام التابعة لتلك لكتائب حزب الله، لأبسط دليل على تلك الأهداف. فقد دعت صراحة العراقيين للانضمام إلى خلايا الظل التابعة لحزب الله برسالة بثت في 21 أغسطس ثم أُزيلت بعد فترة، وجاء فيها "كن مُقاوماً من حيث أنت، وانضم إلى خلايا الظل لإرسال صور ومقاطع مصورة أو معلومات عن أي تحركات للعدو الأميركي"!! وهو ارهاب ليس بعده ارهاب توجهه ايران وتصمت حكومة الكاظمي عليه. وهى دعوة صريحة موجهة إلى الشباب للانضمام إلى صفوف حزب الله الارهابي من مدنهم وقراهم.

وكشفت مصادر مطلعة، وفق "العربية. نت"، أن ميليشيا كتائب حزب الله واحدة من عدة ميليشيات مسلحة مرتبطة بإيران تنشط في العراق، لكنها تعتبر منذ فترة طويلة الخطر الأكبر على طموح الحكومة العراقية، من خلال احتكار استخدام القوة داخل بعض المناطق، واحتفاظها بأراضٍ في العراق، مشيرة إلى أنه حتى المسؤولون الحكوميون ممنوعون من دخول تلك المناطق، ومنها جرف الصخر مركز عمليات حزب الله جنوب بغداد.



وأكد مسؤولون أمنيون محليون، في محافظة ديالى الحدودية "أن بعض ألوية كتائب حزب الله دمجت بالفعل في وحدة الحشد الشعبي التي تتقاضى رواتب من الحكومة العراقية، كجزء من محاولة لكبح جماح تلك الميليشيات، لكن مع ذلك، يواصل العديد من مقاتليها العبور من وإلى سوريا وإيران".

ورأى رئيس مشروع المواطنة، غيث التميمي، في تصريح للعربية.نت أن تلك الكتائب تحاول منذ سنوات عدة أن تؤسس حاضنة اجتماعية لها، مستفيدة من الاصطفافات الطائفية في البلاد. وتابع لافتا إلى أن حزب الله أسس بالفعل حاضنة لا يستهان بها في البلاد، تضم شيوخ عشائر وظفهم وجندهم لمصالحه الخاصة بطريقة أو بأخرى، وكذلك أسس لحاضنة ميليشياوية خطيرة، وأخذ شبابا عراقيين أغلبهم أميون من الطبقة المسحوقة ونقلهم إلى إيران، حيث تلقوا تدريبات ومفاهيم تتناقض مع منظومة الدولة.



وشدد التميمي، أن ثورة تشرين الشبابية التي انطلقت في أكتوبر 2019 عمدت إلى إسقاط تلك المنظومة، مخففة من تأثيرها، ومذكرة بالهوية العراقية الجامعة لكل المواطنين.

وقال المحلل الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة رعد هاشم، إن حزب الله هيمن على منافذ الدولة ومقدراتها التي تدر له منافع كبيرة وسيولة هائلة، وعمل على جذب الفتية وإغرائهم للتطوع بين صفوفه وتدريبهم على السلاح. كما أضاف أن تلك الميليشيات استغلت حاجة بعض الفئات العمرية الشابة للعمل وسط انتشار البطالة، كما سعت إلى استقطاب بعض الفئات الأخرى غير المتعلمة والبسيطة التي لا تقوى على توفير قوتها اليومي، عبر باب الحاجة.

والحاصل، أن الكاظمي تحديدا وبعيدا عن زيف الادعاءات التي يرددها على مدار الساعة، فهو المسؤول الأول عن تقوية جانب هذه العصابات الاجرامية لتساهله معها وصمته عن مطاردتها بقوة الدولة العراقية وأجهزتها.

أ.ي